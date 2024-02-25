Хмельницкий, Украина, 25 февраля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. В Хмельницкой области в результате взрыва получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом 25 февраля написал мэр Хмельницкого Александр Симчишин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в регионе работали средства противовоздушной обороны и в результате взрыва повредило объект инфраструктуры.

В ночь на 25 февраля в ряде контролируемых Киевом областей, включая Хмельницкую, объявляли воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на находящейся под контролем киевских властей территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 февраля украинские СМИ сообщили о прогремевших в Хмельницкой области взрывах. На тот момент в регионе, а также в Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях объявили воздушную тревогу.

Агентство DPA 24 февраля сообщило, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Одессу вынуждена была проследовать в укрытие после объявления воздушной тревоги. Отмечалось, что немецкий министр пробыла там примерно 20 минут.

В контролируемом Киеве городе Николаеве 23 февраля прогремело несколько взрывов. В то время в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.