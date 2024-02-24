Одесса, Украина, 25 февраля, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Почти 20 минут вынуждена была провести в укрытии глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Одессу. Об этом 24 февраля сообщило агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Уточняется, что воздушную тревогу в Одесской области объявили в 21:28 по местному времени (22:48 мск). Делегация из Германии во главе с Бербок немедленно проследовала в укрытие при отеле.

Оповещение об отмене воздушной тревоги прозвучало в 22:07 по местному времени (23:07 мск). По данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, одновременно с Одесской областью режим воздушной тревоги действовал в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД Германии Бербок прибыла в Одессу с необъявленным визитом. Вместе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой они прибыли из Нью-Йорка, где участвовали в Генассамлее ООН, в Берлин, а затем отправились на Украину.

О визите Бербок не объявлялось заранее из соображений безопасности.