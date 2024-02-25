В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Киев, 25 февраля, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Хмельницкой области после объявления воздушной тревоги. Об этом 25 февраля сообщило украинское издание «Зеркало недели».
По данным украинских СМИ, над территорией области зафиксировано появление нескольких беспилотников. По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Хмельницкой области объявлена в 05:37 мск.
Кроме того, режим воздушной тревоги действует в Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях. Граждан настоятельно просят проследовать в укрытия.
Ранее ИА Регнум сообщало 23 февраля о сильных взрывах в Николаевской области и серии взрывов в Одесской области. В обеих регионах в момент взрывов действовал режим воздушной тревоги. В Одессе после взрывов произошёл пожар на одном из объектов инфраструктуры.
Кроме того, сообщалось о ночных взрывах в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Вооружённые силы России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины в период с 17 по 23 февраля 2024 года. В Минобороны уточнили, что удары нанесены по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, базам горючего и пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в отличие от киевского режима российские военные, продолжая специальную военную операцию (СВО) на Украине, не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению.