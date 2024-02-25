Киев, 25 февраля, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Хмельницкой области после объявления воздушной тревоги. Об этом 25 февраля сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным украинских СМИ, над территорией области зафиксировано появление нескольких беспилотников. По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Хмельницкой области объявлена в 05:37 мск.

Кроме того, режим воздушной тревоги действует в Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях. Граждан настоятельно просят проследовать в укрытия.

Ранее ИА Регнум сообщало 23 февраля о сильных взрывах в Николаевской области и серии взрывов в Одесской области. В обеих регионах в момент взрывов действовал режим воздушной тревоги. В Одессе после взрывов произошёл пожар на одном из объектов инфраструктуры.

Кроме того, сообщалось о ночных взрывах в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Вооружённые силы России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины в период с 17 по 23 февраля 2024 года. В Минобороны уточнили, что удары нанесены по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, базам горючего и пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в отличие от киевского режима российские военные, продолжая специальную военную операцию (СВО) на Украине, не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению.