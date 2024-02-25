Саппоро, Япония, 25 февраля, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб, ещё двое пострадали в результате нападения вооружённого ножом мужчины на посетителей магазина в городе Саппоро на севере Японии. Об этом 25 февраля сообщило японское общественное телевидение.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Инцидент произошел в одном из круглосуточных магазинов Seicomart рано утром 25 февраля. В результате нападения пострадали трое сотрудников магазина, в возрасте от 40 до 60 лет. Одного из них, мужчину 40 лет, госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии, спасти его врачам не удалось.

Нападавшего задержали на месте происшествия, им оказался безработный 43-летний местный житель. Он задержан по подозрению в покушении на убийство, мотивы поступка мужчины остаются неизвестными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что восемнадцатилетний украинский баскетболист Артём Козаченко скончался в больнице от полученных ранений после нападения, которое произошло 10 февраля в Германии.

Козаченко и его одноклубник, 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, были тяжело ранены в результате нападения на них вооружённых ножами подростков в Оберхаузене. Обоих спортсменов врачам спасти не удалось. По одной из версий, нападение на баскетболистов совершили мигранты.