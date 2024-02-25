Вашингтон, 25 февраля, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, поддержав кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, послал Восточной Европе сигнал. Об этом сообщил американский журнал American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

«Президент Байден, несмотря на все его ухудшающиеся когнитивные способности, сделал интересный расчёт, молчаливо поддержав старую Европу в качестве лидера континента, а не бывший коммунистический восток. Это демонстрация, сигнал Востоку замолчать», — указал автор материала и старший редактор журнала Сумантра Майтра.

По его мнению, поддержка кандидатуры Марка Рютте является одним из лучших решений американского президента в этом вопросе, поскольку назначение на должность генсека НАТО премьера Эстонии Каи Каллас или вице-премьера Канады Христи Фриланд привело бы к ещё большей конфронтации с Россией.

Также Сумантра Майтра подчеркнул, что назначение Рютте не приведёт к каким-либо существенным изменениям в оборонных расходах стран Западной Европы.

Напомним, что в июле 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг официально подтвердил, что останется на посту до 1 октября 2024 года, так как его мандат истекает 30 сентября.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники сообщила, что Марк Рютте стал фаворитом в борьбе за пост генсека Североатлантического альянса, и указала на рост поддержки его кандидатуры. Кроме того, росту популярности Рютте поспособствовал тот факт, что канцер Германии Олаф Шольц выступил категорически против назначения на эту должность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, по его словам, слишком критично настроена по отношению к Москве.