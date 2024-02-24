Сана, 24 февраля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. После атаки йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на британский сухогруз Rubymar в Красном море появилось нефтяное пятно. Об этом 23 февраля сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) в соцсети X (ранее Twitter).

Angelos Tzortzinis/Global Look Press

«18 февраля <…> хуситы атаковали сухогруз Rubymar <…>. Неспровоцированная и безрассудная атака <…> хуситов нанесла судну значительный ущерб, в результате чего образовалось 18-мильное (порядка 29 км. — Прим. ред.) нефтяное пятно», — сообщил CENTCOM.

Уточняется, что сухогруз вёз свыше 41 тыс. тонн удобрений, из-за чего атака на него может спровоцировать экологическую катастрофу.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля CENTCOM сообщило об уничтожении семи готовых к запуску ракет хуситов на территории Йемена. Американские военные назвали свои действия необходимыми для обороны.

Движение «Ансар Аллах» 23 февраля направило уведомление о запрете на движение по морским путям у Йемена для судов США, Израиля и Великобритании, а также связанных с ними лиц и компаний. Хуситы подчеркнули, что направили это сообщение судоходным и страховым компаниям.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС 22 февраля сообщило об очередной атаке на судно у берегов Йемена. Инцидент произошёл на расстоянии 70 морских миль (около 130 км. — Прим. ред.) к юго-востоку от порта Аден.