Варшава, 25 февраля, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев опроверг информацию информации о том, что антироссийские активисты якобы вывалили у его резиденции кучу навоза. Об этом посол заявил в беседе с «РИА Новости» 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Я никакого навоза вокруг своей резиденции не заметил, как и мои коллеги. Так что это неправда», — указал собеседник агентства.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в субботу, в день второй годовщины со дня начала специальной военной операции, в Варшаве прошла антироссийская манифестация. Сотни людей, собравшиеся у посольства России в столице Польши, размахивали украинскими и польскими флагами и транспарантами с антироссийскими лозунгами.

Некоторые участники акции протеста призывали выслать российских дипломатов из Польши и других стран Европейского союза.

При этом, как передавало ИА Регнум, польские фермеры во время акций протеста на границе с Украиной использовали плакаты и транспаранты с пророссийскими лозунгами, что вызвало обеспокоенность министерства иностранных дел Польши, по мнению которого такие действия «выставляют страну в плохом свете». 23 февраля окружная прокуратура города Гливице предъявила обвинения польскому фермеру, во время манифестации разметившему на своём тракторе плакат с призывом к президенту России Владимиру Путину «навести порядок».