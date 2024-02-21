Варшава, 21 февраля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность из-за использования протестующими в стране фермерами пророссийских лозунгов. Об этом ведомство написало на официальном сайте.

Алексей Витвицкий / РИА Новости

«МИД с большой обеспокоенностью отмечает появление во время последних выступлений аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, прославляющих Владимира Путина», — заявило ведомство.

По мнению МИД, такие действия «в плохом свете выставляют страну» и это сильно компрометирует самих организаторов протестов.

Министерство пришло к выводу, что происходящее — попытка захватить сельскохозяйственное протестное движение со стороны крайних группировок, возможно, якобы под влиянием российских агентов.

В этой связи МИД призвал организаторов акций выявить и устранить из своего движения инициаторов подобных действий, пояснив, что от этого зависит выполнение требований протестующих.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля польская пресса сообщила, что фермеры принесли на акцию протеста у границы с Украиной баннеры, плакаты и транспаранты с написанными протестами против Киева и Брюсселя, а также с пророссийским содержанием. Транспарант на одном из тракторов гласил: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями!». Кроме того, аграрии взяли с собой вместе сразу два флага — Польши и Советского Союза.

Протесты польских фермеров длятся около четырёх месяцев. Водители начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной в ноябре 2023 года, требуя отмены льгот для украинских перевозчиков. По мнению польских аграриев, неконтролируемый ввоз украинских товаров способствует кризису в сельском хозяйстве республики, так как производство и транспортировка в Польше обходятся намного дороже из-за больших налогов и пошлин.