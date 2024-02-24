Париж, 25 февраля, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Восемь сотрудников столичной полиции пострадали в результате стычек и протестов в первый день проведения сельскохозяйственной выставке в Париже. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой начальника полиции Лорана Нуньеса.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты во Франции

По словам Нуньеса, в результате стычек ранены восемь полицейских, двое из них получили серьёзные повреждения. В течение суток было произведено шесть арестов, три из которых — за «насилие в отношении людей, обладающих государственной властью».

В субботу протестующие в Париже фермеры прорвались в павильон сельскохозяйственной выставки в экспоцентре Пор-де-Версай, что привело к стычкам между охраной и аграриями. К месту происшествия стянули специальные наряды для подавления протестов (CRS).

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения выставки заявил, что охвативший республику аграрный кризис невозможно решить за несколько часов, и призвал протестующих успокоиться. По его словам, власти Франции приняли «план чрезвычайного движения денежных средств», чтобы оказать помощь фермерам.