Пекин, 24 февраля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Китайский космический корабль нового поколения, предназначенный для миссии по исследованию Луны, получил название «Мэнчжоу» («Челн мечты»). Об этом 24 февраля сообщила канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пилотируемый космический корабль нового поколения будет называться «Мэнчжоу» («Челн мечты»), а лунный посадочный модуль — «Ланьюэ» («Объять Луну»)», — сообщили в управлении.

В канцелярии объяснили, что название «Челн мечты» свидетельствует о том, что пилотируемые миссии по исследованию Луны отражают мечту китайского народа и знаменуют начало нового пути освоения космоса.

При этом название для лунного посадочного модуля «Ланьюэ» заимствовали из стихотворения Мао Цзэдуна, и символизирует оно уверенность жителей Китая в исследовании Вселенной. Указанные названия выбрали из почти 2000 предложений.

Согласно плану Китая, первая посадка китайских космонавтов на поверхность Луны состоится до 2030 года. КНР намерена запустить две ракеты-носителя, при помощи которых выведет на окололунную орбиту космический корабль и посадочный модуль.

Пока «Челн мечты» и «Объять Луну», а также ракеты-носители «Чанчжэн-10» находятся на стадии разработки.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году на поверхность Луны опустилась китайская станция «Чанъэ-4». Входивший в её состав луноход получил название «Юйту-2» («Нефритовый заяц»). В конце 2019 года луноход побил рекорд по длительности работы.

В октябре 2022 года Китай провёл успешные испытания нового двигателя для сверхтяжёлой ракеты, который, как ожидается, будет использован для полётов на Луну с экипажем. В конце ноября того же года к модульной космической станции «Тяньгун» отправили миссию «Шэньчжоу-15». Впервые в истории китайской космонавтики на орбите произошла ротация экипажей.

В марте 2023 года китайские космонавты Фей Цзюньлун и Чжан Лу совершили выход в открытый космос с борта станции «Тяньгун». Китай эти действия не анонсировал.

В сентябре 2023 года стало известно, что в КНР стартовала программа подготовки миссии по высадке тайконавтов — космонавтов из КНР — на поверхность Луны. Научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин заявил, что способность Китая доставить человека на Луну к 2030 году не стоит подвергать сомнению. По словам эксперта, КНР делает в космосе один успешный шаг за другим.