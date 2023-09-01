Москва, 1 сентября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Способность Китая доставить человека на Луну к 2030 году не стоит подвергать сомнению — КНР делает в космосе один успешный шаг за другим. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 сентября заявил Владимир Сурдин, научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга.

ТАСС/EPA/Daniel Piris

Ранее китайское Управление программы пилотируемых космических полетов (CMSA) сообщило о том, что в КНР стартовала программа подготовки миссии по высадке тайконавтов — космонавтов из КНР — на поверхность Луны.

«Это на 90% пиар, — сказал Сурдин. — Китайцам надо продемонстрировать свой невероятный прогресс в космической работе. Я в восторге от того, как они почти безошибочно делают в космосе один шаг за другим».

Причём, как пояснил астроном, если раньше китайцы опирались на опыт СССР и США, то теперь у них есть уникальные достижения, которых пока никто не повторил. Например, спутник связи для работы на обратной стороне Луны, доставка лунного грунта с его передачей от одного космического аппарата к другому. И, наконец, безошибочная посадка марсохода на Марс.

«Так что у меня мало сомнений в том, что к 2030 году они доставят людей на поверхность Луны. Хотя большой ракеты для этого у них пока нет», — заявил учёный.

Что касается научных результатов подобной экспедиции, то, как заметил Сурдин, роботы работают не так эффективно, как люди. И хорошо подготовленный человек будет более эффективен, чем роботы, которые до сих пор не умеют глубоко копать, включать сложные приборы.

Однако, как подчеркнул астроном, маловероятно, что китайцы смогут опередить американцев, которые собираются высадить людей на Луну в 2025 году. Сурдин обратил внимание, что американцы уже испытали свою тяжёлую ракету в конце 2022 года. Она успешно слетала к Луне. Так что у них большой задел и гигантский опыт.

Кроме того, Сурдин ответил, появится ли в обозримом будущем на Луне постоянно действующая обитаемая база.

«Это не фантастика, — сказал он. — Но это будет очень дорого стоить. Потому что снабжение будет длительное время идти с Земли. Пока даже воду на Луне мы не нашли. А значит, каждый литр воды придётся оплачивать, а это примерно 50 тысяч долларов за литр воды, доставленной на Луну, и смысла большого в этом нет. Вот окололунную станцию американцы, наверное, сделают. Она уже финансируется».

По словам астронома, её задача состоит в том, чтобы исследовать не Луну, а человека вдали от Земли, чтобы подготовить его к полёту на Марс.

«Работы на МКС уже стали рутиной. Космонавты там себя чувствуют в относительной безопасности, так как находятся рядом с Землей. Им всегда могут помочь, и они всегда могут «спрыгнуть» на Землю в течение получаса. А вот при работе возле Луны рассчитывать на помощь с Земли уже не приходится. Всё-таки 400 тысяч километров — это далеко. И если такая работа пройдёт успешно, год-полтора люди просидят на такой станции, тогда уже можно без особого риска отправлять их на Марс. Сейчас и китайцы, и американцы думают о Марсе. Луна для них — это просто тренировочная площадка. Человеком на Луне уже никого не удивишь», — подытожил астроном.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 23 августа индийская космическая станция «Чандраян-3» впервые совершила первую в мире мягкую посадку на южном полюсе Луны. Станция включает в себя посадочный модуль «Викрам» и луноход «Прагъян».

В 2019 году на поверхность Луны опустилась китайская станция «Чанъэ-4». Входивший в её состав луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц») до сих пор продолжает исследовать поверхность естественного спутника Земли. По данным на сентябрь 2022 года, он преодолел почти 1300 метров на обратной стороне Луны. В конце 2019 года «Зайчик» побил рекорд по длительности работы среди луноходов, который прежде принадлежал советскому аппарату «Луноход-1».

В конце осени 2020 года Китай запустил к Луне станцию «Чанъэ-5», которая успешно прилунилась 1 декабря 2020 года. Благодаря работе этого аппарата на Землю были доставлены образцы лунного грунта, исследованные затем китайскими учёными.

Позже, 4 октября 2022 года, стало известно, что Китай провёл успешные испытания нового двигателя для своей сверхтяжёлой ракеты, который, как ожидается, будет использован для полётов на Луну с экипажем.

В свою очередь, НАСА 3 апреля 2023 года объявило об уже подготовленном составе миссии Artemis 2, которая совершит полёт вокруг Луны в ноябре 2024 года. А в 2025 году США рассчитывают запустить миссию Artemis 3, в рамках которой американские астронавты впервые с 1972 года высадятся на поверхность Луны.