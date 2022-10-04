Гонконг, Китай, 4 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Китай приблизился на шаг к осуществлению своей амбициозной пилотируемой миссии на Луну после успешного испытания нового двигателя для своей сверхтяжелой ракеты, сообщает 3 октября газета South China Morning Post.

Tech.ce.cn Чанчжэн-5 Y2

Технические трудности были преодолены в первом прототипе ракетного двигателя YF-79, который, по словам его разработчика, Пекинского технологического института экспериментальной астронавтики (BAEIT), будет использоваться для полетов на Луну с экипажем и межпланетных полетов. Объявление было сделано 1 октября через несколько дней после того, как НАСА в третий раз отменило запуск ракеты «Артемида-1» на Луну.

Три наземных испытания нового водородно-кислородного двигателя были успешно завершены 30 октября, сообщил BAEIT, подразделение государственной Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), главного подрядчика космической программы страны. BAEIT сообщила, что в течение недели провела 12 испытаний на воспламенение нового двигателя, а также водородно-кислородного двигателя с высокой тягой и двигателя орбитального управления, не сообщив дополнительных подробностей.

«Наши команды… сократили циклы тестирования и увеличили тестовую мощность, а также добились последовательных успехов», — говорится в заявлении BAEIT.

25-тонный YF-79 представляет собой водородно-кислородный двигатель с расширительным циклом тяги. Он разрабатывается для сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9», или CZ-9, предназначенной для космических миссий, таких как высадка на Луну экипажа и исследование Марса.

Разработчики стремятся сделать YF-79 самым мощным ракетным двигателем своего типа, способным к многократному запуску и питанию посадочного зонда на его заключительной стадии. В прошлом году CASC завершила ключевые этапы разработки двигателя второй ступени для «Чанчжэн-9» — YF-90, водородно-кислородного двигателя с дополнительным циклом сгорания мощностью 220 тонн.

«Чанчжэн-9» — это трехступенчатая ракета с ускорителями. Керосиново-кислородный двигатель с дополнительным циклом сгорания тяги 500 тонн, известный как YF-130, также находится в стадии разработки и будет использоваться на первой ступени и в качестве ускорителя. Четыре YF-130 будут использоваться на первой ступени, два YF-90 на второй и четыре YF-79 будут использоваться на третьей ступени. YF-130 также могут быть использованы в качестве ускорителей.

Конструктор CASC Лю Бин заявил на авиасалоне в Чжухае в прошлом году, что «Чанчжэн-9» был спроектирован таким образом, чтобы доставить от 15 до 50 тонн полезной нагрузки на Луну или от 12 до 44 тонн на Марс. Его грузоподъемность на нижней околоземной орбите составляет от 50 до 140 тонн, что сопоставимо со 150 тоннами американского SpaceX Falcon Heavy и почти в шесть раз превышает грузоподъемность ракеты «Чанчжэн-5», которая в настоящее время является самой мощной в Китае и составляет 25 тонн.

После того, как его космический аппарат «Чанъэ-5» собрал образцы с поверхности Луны в 2020 году во время беспилотной миссии, Китай планирует отправить астронавтов на Луну в течение десятилетия и построить постоянную лунную станцию к 2035 году.

Между тем, американская программа «Артемида», целью которой является возвращение астронавтов на Луну, с 2017 года страдает от задержек и перерасхода средств. Две попытки запуска беспилотного аппарата «Артемида-1» были отложены в сентябре из-за технических сбоев, включая утечку топлива. Третья попытка запуска была отменена на прошлой неделе из-за урагана «Иэн». Следующее окно запуска будет в ноябре.