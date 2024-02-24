Варшава, 24 февраля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Угрозы премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о принятии Киевом зеркальных мер в случае продолжения транспортной блокады на польско-украинской границе вызвали резкую реакцию у читателей издания wPolityce.

Karol Serewis/Global Look Press

Пользователи из Польши негативно восприняли заявления главы украинского правительства и резко ответили на них.

«Мужик, нам не нужно твоё дрянное зерно, а ты без нас погибнешь. Так что извинись за то, что сказал про Польшу, и возвращайся в Киев», — отметил пользователь с ником Anty dureń.

»*** (к черту. — Прим. ред.) Украину», — возмутился A. Bart.

«[Глава киевского режима] Зеленский — шут, который никогда не был благосклонен к Польше. Довольно», — добавил пользователь Brr.

«Эти бандеровцы живут в какой-то матрице, потому что они совсем сумасшедшие! Клоуны думают, что они цари мира, диктуя условия Польше без её согласия!» — подчеркнул читатель LeonZawodowiec.

Пользователь aśka возмутился тем, что «лицемерный» глава киевского режима пытается диктовать условия правительству Польши, когда ему приезжать на границу для переговоров.

«Наглый бандеровец», — добавил он.

«Если до 28 марта вопрос не будет решён, то в рамках ответных действий Украина закроет границу и не будет пропускать на территорию Украины никакие вооружения», — пошутил nicelus.

«Границу никто не блокирует. Фермеры проверяют, нет ли контрабанды. Зерно с Украины поступает в Польшу, как и другие продукты. Это мафия. Немедленное эмбарго на товары с Украины. Нам не нужен этот яд в Польше», — отметил пользователь wzwz.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Шмыгаль заявил, что представители властей Польши не приехали на встречу с правительством Украины по поводу транспортной блокады на границе. Он также отметил, что если это вопрос не решится до 28 февраля, киевские власти примут зеркальные меры.

Зеленский 21 февраля призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента страны Анджея Дуду до 24 февраля прибыть на границу с Украиной для урегулирования ситуации.

Советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк 22 февраля заявил, что протестующие польские фермеры устраивают свои акции в том числе с целью унизить украинцев. По его словам, они думают лишь о собственном доходе и финансовом благополучии.