Варшава, 22 февраля, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, устраивают акции протеста в том числе с целью унизить украинцев, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«Польский фермер, очевидно, понимая, что Украина находится в крайне тяжёлом положении… Они решили: «А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдём на границу с Украиной и унизим украинцев», — указал Подоляк в эфире телеканала ТСН 21 февраля.

Советник главы офиса Зеленского также обвинил польских фермеров в том, что они, игнорируя продолжающийся конфликт на Украине, думают лишь о собственном доходе и финансовом благополучии.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года польские водители стали блокировать дороги возле пунктов пропуска на границе с Украиной, протестую против льгот, введённых для украинских перевозчиков. Участники акции протеста заявили, что аграрный сектор Польши страдает из-за чрезмерного потока украинских товаров.

Протесты продолжились и в 2024 году, а в феврале профсоюз «Солидарность» сообщил о том, что польские фермеры 20 числа заблокируют все погранпереходы на украинской границе. В тот же день заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михаил Колодзейчак заявил о новых ограничениях на импорт сельхозпродукции с Украины, если Киев не сможет договориться с Варшавой об условиях поставок.