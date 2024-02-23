Киев, 23 февраля, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Официальные представители Польши не приехали на встречу с правительством Украины по поводу транспортной блокады на границе, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

IMAGO/Thomas Imo/TASS Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

«(Владимир Зеленский. — Прим. ред.) предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнёры и союзники. И правительство Украины сегодня здесь… Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Как уточнил политик, на встречу вместе с ним прибыли вице-премьеры Ольга Стефанишина и Александр Кубраков, глава министерства внутренних дел Игорь Клименко, министр агропромышленного комплекса Николай Сольский и ряд других официальный лиц.

По словам Шмыгаля, Украина и Польша до недавнего времени сходились во мнении о том, что блокирование границы вредит обеим странам, однако в последний месяц, по его словам, украинская сторона видит только «откровенные провокации».

Как передавало ИА Регнум, ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, устраивают свои акции в том числе с целью унизить украинцев. При этом Подоляк обвинил протестующих в том, что они думают лишь о собственном доходе и финансовом благополучии.

В ноябре 2023 года польские водители, протестуя против льгот, введённых для украинских перевозчиков, стали блокировать дороги возле пунктов пропуска на границе с Украиной. Протестующие отмечали, что чрезмерный поток украинских товаров наносит ущерб аграрному сектору Польши.

Блокада польско-украинской границы продолжилась и в 2024 году. В феврале профсоюз «Солидарность» сообщил, что польские фермеры 20 числа заблокируют все погранпереходы. 23 февраля украинцы, выражая свой протест против действий польских фермеров, начали массово свозить к польской границе сгоревшую сельскохозяйственную технику, в том числе грузовики и тракторы.