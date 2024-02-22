Авдеевка, ДНР, 23 февраля, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Освобождение Авдеевки и переход территории города под контроль Вооружённых сил России стал долгожданным событием для жителей города, ждавших прихода российских войск десять лет, заявил американский журналист Патрик Ланкастер в интервью YouTube-каналу Duran.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

«Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчёркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку», — указал журналист.

По словам Ланкастера, одна из жительниц Авдеевки, с которой ему довелось пообщаться, заявила, что город должен быть неотъемлемой частью России и оставаться таковым навсегда.

22 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что первые 29 жителей освобождённой Авдеевки уже подали заявления на получение российских паспортов. Она отметила, что помощь в оформлении документов гражданам, находящихся в пунктах временного размещения, оказали представители миграционного подразделения МВД по Донецкой Народной Республике.

Как передавало ИА Регнум, об освобождении Авдеевки и взятии под контроль территории города российскими военными министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину 17 февраля. 19 февраля в Минобороны сообщили об освобождении территории Авдеевского коксохимического завода.