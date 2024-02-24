Таллин, 24 февраля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Военные США и других стран НАТО 24 февраля пройдут парадом по Таллину по случаю Дня независимости Эстонии, сообщается на сайте министерства обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Утром над древней башней «Длинный Герман» в эстонской столице поднимут государственный флаг. Власти также зачитают манифест независимости республики, а с речью выступит спикер парламента страны Лаури Хуссар.

В военном параде, который состоится на площади Свободы, планируется участие примерно 840 человек. По улицам города, помимо солдат эстонской армии, США и Британии, пройдут представители Франции, Польши и Исландии.

На мероприятие доставят для демонстрации 31 единицу техники, включая британские танки Challenger 2 и боевые машины пехоты Warrior, а также французские бронетранспортеры Griffon и установки американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, в небе над городом должна появиться военная авиация, если позволят погодные условия.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января президент Эстонии Алар Карис призвал снять якобы действующий запрет для ВСУ наносить удары по территории России оружием, переданным странами НАТО.

19 января газета Postimees написала о том, что власти Эстонии собираются построить на своей восточной границе 600 бункеров, которые будут использоваться для обороны. Этот шаг в Таллине объяснили стремлением избежать угрозы, которая будто бы исходит со стороны России.