Киев, 24 февраля, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Ситуация в зоне боевых действий украинского конфликта остаётся напряжённой для Киева, заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 23 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«В то время как мы собрались здесь, ситуация на фронта остаётся напряжённой», — указал Кулеба, упомянув, что Вооружённые силы Украины из-за давления со стороны российских войск были вынуждены отступить из Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

При этом, по словам украинского дипломата, власти Украины не намерены признавать своё поражение и уступать территории, которые Киев считает своими.

Ранее Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN заявил, что украинские граждане устали от боевых действий и продолжающегося конфликта. По мнению главы МИД Украины, ВСУ не потеряли бы контроль над Авдеевкой, если бы западные союзники Киева предоставили боеприпасы и военную помощь в заявленных объёмах.

Как передавало ИА Регнум, корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого телеканала Welt также отметил давление Вооружённых сил России, усиливших военные операции на всех направлениях в зоне боевых действий. По мнению журналиста, украинская армия на фоне дефицита артиллерийских снарядов и живой силы вынуждена отступать и всё глубже уходить в оборону.