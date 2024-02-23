Пекин, 23 февраля, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики примут необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявили в посольстве Китая в Великобритании по случаю введения Лондоном ограничений в отношении китайских компаний в рамках антироссийских санкций.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

«Китай примет необходимые меры, будет решительно защищать права и интересы китайских компаний. Мы предупреждаем британскую сторону, что любые действия, которые наносят ущерб интересам Китая, встретят решительный отпор», — говорится в заявлении, опубликованном 23 февраля на официальном сайте дипмиссии.

В посольстве также подчеркнули, что Пекин на протяжении всего украинского кризиса выступал с позиции мирного урегулирования конфликта и придерживался объективной позиции в этом вопросе.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него ещё 50 физических и юридических лиц. Лондон ввёл ограничения в отношении производителей боеприпасов, электроники и компаний, связанных с торговлей металлами, алмазами и энергоносителями.

Кроме того, в санкционный список также попали три компании из Китая — Finder Technology, JUHANG Aviation Technology Co. И Beijing Micropilot Fight Control Systems Co. Также Лондон ввёл рестрикции в отношении компаний из Белоруссии и Турции.