Штат Миссисипи, США, 24 февраля, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Двое военных национальной гвардии США погибли в результате крушения вертолёта AH-64 Apache в американском штате Миссисипи. Об этом 23 февраля сообщил губернатор штата Тейт Ривз в соцсети Х (ранее Twitter).

Naszemiasto.pl Вертолёт AH-64 Apache

Уточняется, что авиакатастрофа произошла 23 февраля около 14:00 по местному времени (23:00 мск) в округе Прентисс во время учебного полёта. Ривз указал, что на борту воздушного судна находились двое военнослужащих, оба пилота не выжили.

При этом национальная гвардия в Миссисипи отметила на своей странице в соцсети, что данные о жертвах не подтверждены. На месте происшествия работают специалисты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава крупнейшего банка в Африке Access Bank Герберт Вигве погиб с семьёй при крушении вертолёта в районе города Ниптона в США 11 февраля.

Вертолёт Eurocopter EC130 разбился вечером 9 февраля недалеко от Холлоран-Спрингс-роуд в штате Калифорния, Погибли все, кто находился на борту: командир воздушного судна, второй пилот и четверо пассажиров — в том числе Вигве, его жена и сын.

Также сообщалось об авиакатастрофе в Калифорнии в ночь на 10 февраля, в результате которой погибли шесть человек. Четырьмя днями ранее, 6 февраля, в авиакатастрофе погиб бывший президент Чили Себастьян Пиньера. Вертолёт, на котором он летел, упал в озеро.