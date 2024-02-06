Сантьяго, 6 февраля, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолёта на юге страны. Об этом 6 февраля сообщила газета La Nación.

По данным издания, авиакатастрофа произошла в коммуне Лаго-Ранко, регион Лос-Риос около 14:47 по местному времени. Уточняется, что экс-президент Чили на вертолёте направился на обед в дом одного из чилийских бизнесменов. Вертолёт потерял управление после набора высоту у берега озера и упал в водоём.

На борту вертолёта находились четыре человека, троим из них вдалось спастись и самостоятельно добраться до берега. По предварительным данным, 74-летний Пиньера не успел расстегнуть ремень безопасности и погиб. Вертолёт ушёл на глубину около 40 метров.

Отмечается, что Пиньера недавно продлил лицензию на пилотирование вертолётом и был, как лётчик, в прекрасной форме.

Пиньера занимал пост президента Чили дважды — с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год. В стране в связи со смертью экс-главы государства, объявлен траур.