Штат Калифорния, США, 10 февраля, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Вертолёт, на борту которого находились шесть человек, разбился в штате Калифорния, недалеко от границы с Невадой (США). Об этом в субботу, 10 февраля, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

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«О сбитом воздушном судне стало известно примерно в 10:12 вечера 9 февраля. Было установлено, что место крушения находилось к востоку от 15-й автострады, недалеко от Халлоран-Спрингс-роуд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту вертолёта, который FAA идентифицировало как Eurocopter EC 130, находились шесть человек. По состоянию на утро субботы, как заявили в департаменте шерифа округа Сан-Бернардино, выживших обнаружено не было.

Как передавало ИА Регнум, 11 января у берегов Калифорнии в Тихий океан рухнул вертолёт Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки MH-60R Seahawk. По данным агентства ABC News, вертолёт разбился в водах залива Сан-Диего. Находившийся на борту экипаж в составе шести человек доставили на берег, некоторые военные получили травмы.