Берлин, 24 февраля, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии изменило транслитерацию названия украинской столицы с Kiew на Kyjiw. Об этом ведомство сообщило 23 февраля на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

В немецком МИД уточнили, что нововведение коснётся веб-сайтов и вывесок посольства. В сообщении также говорится о том, что новый вариант написания станут использовать в служебной переписке, текстах и справочных материалах.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2019 года стало известно о том, что совет США по географическим названиям изменил в международной базе официальное название украинской столицы с Kiev на Kyiv. Такое решение американская сторона приняла после обращения посла Украины в Вашингтоне. Представители Киева назвали этот шаг чрезвычайно важным.

В марте 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский поручил украинскому правительству проработать возможность переименования России в Московию. Он сослался на петицию с соответствующим предложением, вынесенную ещё в ноябре 2022 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту инициативу киевского режима, назвала стремления Киева очередным проявлением курса на создание «анти-России».