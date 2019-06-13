Москва, 13 июня, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Россия не намерена менять написание Киева в международной базе, как ранее это сделали в США, заявили 13 июня в Росреестре.

Цитата из м/ф Приключения капитана Врунгеля. реж Давид Черкасский. 1981.СССР Как корабль назовешь, так он и поплывет

«Решения (совета США по географическим наименованиям) не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совет США по географическим названиям изменил в международной базе официальное название столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv». Это было сделано в ответ на обращение украинского посла в Соединенных Штатах. В свою очередь в украинской дипмиссии решение Вашингтона назвали «чрезвычайно важным».

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