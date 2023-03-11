Москва, 11 марта, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Предложение украинского президента Владимира Зеленского переименовать «России в Московию» — это очередное проявление курса Киева на создание «анти-России», заявила 11 марта в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Бункерный каждый день доказывает нашу правоту, — пишет Захарова. — Вот ещё одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский поручил правительству изучить «возможность переименования России в Московию». Поводом к этой инициативе стала петиция, оформленная в ноябре прошлого года.

Напомним, тезис об Украине как об «анти-России» подробно раскрыл президент РФ Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».