Киев, 24 февраля, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины могут получить первые американские истребители F-16 уже этой весной, задержки их поставки связаны с техническими сложностями, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским, видеозапись которой 23 февраля опубликовал офис главы киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Единственная причина, почему мы вс ещё задерживаемся с передачей F-16 на Украину, это техническая причина. Нужна серьёзная инфраструктуры для обслуживания этих истребителей», — указала Фредериксен.

Премьер-министр Дании напомнила, что королевство начало обучение украинских пилотов ещё в августе прошлого года. По её словам, передача Украине F-16 при содействии с западными союзниками может произойти до начала лета.

Как передавало ИА Регнум, при этом ранее глава министерства обороны Дании Троельс Лунд Поульсен в интервью агентству Reuters заявил, что Копенгаген сможет передать Киеву первые истребители F-16 только летом. По его словам, в пакет военной помощи также войдут средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и около 15 тысяч артиллерийских снарядов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя возможные поставки F-16 на Украину, заявила, что эти боевые машины станут законной целью для Вооружённых сил РФ.