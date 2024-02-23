Вашингтон, 24 февраля, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки намерены принять ряд решений и сконцентрировать внимание на попытках осложнить России добычу энергоносителей, в том числе углеводородного топлива, заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«С моей точки зрения, самое важное, что мы можем делать, — это фокусироваться на нашей среднесрочной стратегии, заключающейся в том, чтобы осложнить России добычу энергоносителей», — указал американский чиновник в ходе выступления в неправительственном Совете по международным отношениям в Нью-Йорке 23 февраля, его слова приводит агентство ТАСС.

При этом Адейемо отметил, что приоритетной целью для США на данный момент является сокращение доходов российской экономики от экспорта нефти и газа путём введения различных санкционных ограничений.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден объявил о введении более 500 санкций в отношении России. Глава государства отметил, что ограничения направлены против российского финансового сектора, оборонно-промышленного комплекса и третьих лиц, нарушающих санкционный режим. Кроме того, Байден отметил, что США путём введения рестрикций рассчитывают снизить доходы российской экономики от продажи энергоресурсов.