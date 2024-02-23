Киев, 23 февраля, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Сгоревшие грузовики, трактора и другую сельхозтехнику массово свозят украинцы к заблокированной польскими фермерами границе с Польшей. Об этом 22 февраля сообщает украинское издание «Апостроф».

Иван Шилов ИА Регнум Польские фермеры

Уточняется, что таким образом украинцы выражают протест против действий польских фермеров, выступивших против импорта украинской сельхозпродукции. Издание разместило видео водителя Александра Климова, опубликовавшего в социальных сетях кадры с тралами, на которых к контрольно-пропускному пункту «Долгобичув — Угринов» везут сгоревшие трактора и грузовики.

Как уверяет Климов, вся сельхозтехника прибыла из «зоны боевых действий». Снявший видео водитель раскритиковал действия польских фермеров, которые, по его словам, «жалуются как им плохо» из-за украинцев.

Акции протеста фермеров в Польше начались 9 февраля. Аграрии перекрывают автотрассы и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, высыпают зерно из вагонов на железнодорожных станциях. Фермеры выступают против политики Евросоюза в сельском хозяйстве, и одно из ключевых требований аграриев — прекращение импорта украинской сельхозпродукции в страны Европы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, устраивают свои акции в том числе с целью унизить украинцев.

По мнению Подоляка, фермеры в Польше решили ударить в самую болевую точку Украины в момент, когда страна и так находится в тяжёлом положении. Украинский чиновник обвинил польских аграриев в том, что они думают лишь о собственном благополучии.

Польские водители в ноябре 2023 года начали блокировать дороги возле пунктов пропуска на границе с Украиной, протестуя против льгот, введённых для украинских перевозчиков сельхозпродукции. Участники акции протеста заявили, что аграрный сектор Польши страдает из-за чрезмерного потока украинских товаров.

Протесты продолжились и в 2024 году, а в феврале профсоюз «Солидарность» сообщил о том, что польские фермеры 20 числа заблокируют все погранпереходы на украинской границе. Аграрии призвали граждан Польши поддержать их протест, так как его главная цель — обеспечить продовольственную безопасность страны. В тот же день заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михаил Колодзейчак заявил о новых ограничениях на импорт украинской сельхозпродукции, если Киев не сможет договориться с Варшавой об условиях поставок.