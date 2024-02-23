Украинцы начали массово свозить к польской границе сгоревшую сельхозтехнику
Киев, 23 февраля, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Сгоревшие грузовики, трактора и другую сельхозтехнику массово свозят украинцы к заблокированной польскими фермерами границе с Польшей. Об этом 22 февраля сообщает украинское издание «Апостроф».
Уточняется, что таким образом украинцы выражают протест против действий польских фермеров, выступивших против импорта украинской сельхозпродукции. Издание разместило видео водителя Александра Климова, опубликовавшего в социальных сетях кадры с тралами, на которых к контрольно-пропускному пункту «Долгобичув — Угринов» везут сгоревшие трактора и грузовики.
Как уверяет Климов, вся сельхозтехника прибыла из «зоны боевых действий». Снявший видео водитель раскритиковал действия польских фермеров, которые, по его словам, «жалуются как им плохо» из-за украинцев.
Акции протеста фермеров в Польше начались 9 февраля. Аграрии перекрывают автотрассы и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, высыпают зерно из вагонов на железнодорожных станциях. Фермеры выступают против политики Евросоюза в сельском хозяйстве, и одно из ключевых требований аграриев — прекращение импорта украинской сельхозпродукции в страны Европы.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, устраивают свои акции в том числе с целью унизить украинцев.
По мнению Подоляка, фермеры в Польше решили ударить в самую болевую точку Украины в момент, когда страна и так находится в тяжёлом положении. Украинский чиновник обвинил польских аграриев в том, что они думают лишь о собственном благополучии.
Польские водители в ноябре 2023 года начали блокировать дороги возле пунктов пропуска на границе с Украиной, протестуя против льгот, введённых для украинских перевозчиков сельхозпродукции. Участники акции протеста заявили, что аграрный сектор Польши страдает из-за чрезмерного потока украинских товаров.
Протесты продолжились и в 2024 году, а в феврале профсоюз «Солидарность» сообщил о том, что польские фермеры 20 числа заблокируют все погранпереходы на украинской границе. Аграрии призвали граждан Польши поддержать их протест, так как его главная цель — обеспечить продовольственную безопасность страны. В тот же день заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михаил Колодзейчак заявил о новых ограничениях на импорт украинской сельхозпродукции, если Киев не сможет договориться с Варшавой об условиях поставок.