Таллин, 23 февраля, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Эстонский хоккейный союз (ЭХС) приостановил действие лицензий всех входящих в него спортсменов, которые участвуют в «Играх будущего» в Казани. Сообщение об этом 23 февраля опубликовали на странице ЭХС в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Приостанавливается действие лицензий всех хоккеистов, участвующих в хоккейных лигах Эстонии, принявших участие в турнире «Игры будущего», проходящем в России», — говорится в сообщении.

В проходящем в Казани турнире в дисциплине фиджитал-хоккей от Эстонии участвуют Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия. Все они на родине играют в команде «Вялк 494» из Тарту. Кузнецов был членом сборной Эстонии по хоккею. Спортсмены на «Играх будущего» состоят в команде Baltic Select, представляющую в дисциплине фиджитал-хоккей страны Прибалтики.

Baltic Select в полуфинале уступила клубу Cosmos x17. Команда будет бороться за бронзовые медали в матче с «Ак Барс».

Как сообщало ИА Регнум, в Baltic Select также состоят восемь игроков из Латвии. Латвийская федерация хоккея также приостановила их лицензии из-за участия в проходящем в России турнире.

«Игры будущего» будут идти до 3 марта. Все дисциплины на турнире предполагают физические соревнования, а также состязания в цифровом пространстве. Результаты этих соревнований для каждой команды суммируются. Открытие турнира состоялось 21 февраля. Старт играм дал президент России Владимир Путин.