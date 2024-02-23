Казань, 23 февраля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Латвийская федерация хоккея приостановила действие лицензий у спортсменов из республики, которые отправились на «Игры будущего» в Россию. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Нафис Сиразетдинов/РИА Новости Игрок команды Baltic Select (Латвия) Павелс Горошковс радуется моменту цифрового матча по фиджитал-хоккею в соревнованиях группового этапа турнира «Игры Будущего» в Казани

В заявлении уточнили, что федерации стало известно об участии некоторых латвийских хоккеистов в «Играх будущего» в России. По этой причине организация решила приостановить лицензии у этих спортсменов, отметила федерация.

«Игры будущего» проходят в Казани. Соревнования завершатся 3 марта.

На турнире по фиджитал-хоккею в составе команды «Baltic Select» есть латвийские игроки: Эрвинс Муштуковс, Кирилл Тамбиев, Павелс Горошковс, Мартинс Лавровс, Алексей Поповс, Алисерс Мубаракшинс, Никита Зантманс и Артемс Кувсиновс.

Команда дошла до полуфинала. В нём коллектив уступил клубу «Cosmos x17». В матче за бронзовые медали 23 февраля «Baltic Select» сыграют с «Ак Барсом».

Игры будущего проводятся по новым дисциплинам, где необходимо использовать современные технологии, цифровую среду и физическую активность. На соревнованиях участники используют последние разработки в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. спортсменов из более чем 100 стран.

Как сообщало ИА Регнум, экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин попросил президента Владимира Путина оказать содействие в разработке российского компьютерного футбольного симулятора. Об этом бывший футболист заявил 21 февраля, после церемонии открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего» в Казани.

Речь идёт об аналоге зарубежной игры FIFA. Аршавин отметил, что появление такого симулятора даст возможность желающим играть за национальную сборную, а также за команды Премьер-лиги и сборные регионов России.

Аршавин отметил, что таких функций нет в иностранных цифровых продуктах. Он также добавил, что российская игра будет способствовать сохранению интереса к футболу.