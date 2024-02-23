Москва, 23 февраля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу осмотрели историческое здание штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной после реставрации. Об этом написал столичный градоначальник в Telegram-канале.

Мэр отметил, что здание таит в себе колоссальную историю. В нём работало много знаменитых людей. Мэр выразил благодарность президенту России и строителям за то, что воссоздали объект.

Министр обороны, в свою очередь, подчеркнул, что проделали огромную работу, и поблагодарил строителей за возрождение здания. Он подчеркнул, что произошло историческое событие, и высоко оценил итоги реставрации.

Московский военный округ создали 6 августа 1864 года. Историческое здание штаба, построенное в 1778–1780 годах по адресу Космодамианская набережная, дом 24, строение 1, является объектом культурного наследия федерального значения. Его площадь свыше 15,7 кв. м.

С 1933 по 2010 год в здании работали различные военные ведомства. В конце 1990-х годов здесь начали проводить ремонтные работы, но не закончили их. Около двух третей здания не использовалось более 10 лет, напомнил Собянин.

Реставрация стартовала в октябре 2023 года. Работы шли в круглосуточном режиме, в них было единовременно задействовано до 5,5 тыс. человек и порядка 170 единиц различной специализированной техники.

Рабочие полностью заменили перекрытия первого, второго и третьего этажей, усилили фундамент, укрепили дверные и оконные проёмы, обновили стропильную систему и сделали новое фальцевое покрытие кровли, восстановили исторический облик главного фасада, рассказал мэр.

В здании полностью заменили системы центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, реконструирован тепловой пункт. Проведены работы по устройству систем вентиляции, кондиционирования, а также слаботочных систем, в том числе пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения.

Значительно увеличили электрическую мощность. Фасад украсили архитектурно-художественной подсветкой.

Вход в здание с давних времен украшали две 122-миллиметровые гаубицы, выпущенные в начале прошлого века. Специалисты сняли с их поверхности многочисленные слои краски, обработали укрепляющими составами, защищающими от ржавчины, вновь покрасили. После этого их вернули на историческое место.

Здание передали в ведение Министерства обороны России.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа Собянин открыл после масштабного обновления конноспортивный комплекс «Битца», расположенный в районе Чертанова Северного.

По словам мэра, город, его жители и спортсмены получили первоклассное спортивное и благоустроенное пространство рядом с Битцевским лесопарком, который, как отметил Собянин, в 2022 году был комплексно восстановлен и благоустроен.