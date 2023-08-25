Москва, 25 августа, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после масштабного обновления конноспортивный комплекс «Битца», расположенный в столичном районе Чертаново Северное.

mos.ru Мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновлённый конноспортивный комплекс «Битца»

«Битцевский спортивный олимпийский комплекс, наверное, знают все конники нашей страны, отсюда вышли большое количество чемпионов России и мира. К сожалению, наступило время, когда этот комплекс, по сути дела, стал аварийным, малоприспособленным для спорта и отдыха. Поэтому мы приняли решение о кардинальной реконструкции всего этого огромного пространства. И сегодня «Битца» переживает новое рождение. Здесь созданы новые спортивные сооружения, новые здания и бережно отреставрированы и отремонтированы исторические здания», — заявил Сергей Собянин.

По словам мэра, город, его жители и спортсмены получили первоклассное спортивное и благоустроенное пространство рядом с Битцевским лесопарком, который, как отметил Собянин, в 2022 году был комплексно восстановлен и благоустроен.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, решение по комплексной модернизации территории «Битца» было принято в конце 2018 года. Модернизированный комплекс включает в себя восемь тренировочных полей и одно разминочное поле для занятий конным спортом, малую арену, конкурный стадион — олимпийская арена — на 4 620 человек, три крытых манежа и предманежник, летние конюшни, всесезонные конюшни, ветеринарную клинику, спортивный универсальный зал. Также комплекс включает в себя гостиницу на 53 номера с плавательным бассейном на шесть дорожек, лыжную базу и трассу длиной до 5 км.

На прилегающей к комплексу территории Битцевского леса организован конный маршрут протяженностью 1,7 км. Планируется, что комплекс будет ежедневно принимать более полутора тысяч посетителей. Помимо занятий профессиональных спортсменов и любителей на территории обновленного комплекса будут проходить соревнования и выставки по конному спорту, в том числе — всероссийского и международного уровня.

Также «Битца» будет использоваться и для проведения иппотерапии пациентов, страдающих ДЦП и другими заболеваниями, при которых показан контакт с лошадьми. Кроме того, комплекс будет использоваться для временного или постоянного постоя лошадей — в настоящее время во всесезонных конюшнях размещаются 276 лошадей.