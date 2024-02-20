Вашингтон, 21 февраля, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины (ВСУ) без возобновления помощи со стороны Соединённых Штатов Америки придётся решать, какие города они в состоянии удерживать, заявила в ходе брифинга для журналистов 20 февраля официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Мы не сможем предоставлять эти критически значимые PDA-пакеты (пакеты военной помощи со складов Пентагона. — Прим. ред.), и Украине придётся делать выбор и принимать решения, какие города они в состоянии удерживать», — указала Сингх.

Также она в очередной раз призвала палату представителей Конгресса США вслед за сенатом утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов, без одобрения которых Вашингтон не может продолжать военную поддержку Киева.

Кроме того, Сабрина Сингх, комментируя взятие Авдеевки в Донецкой Народной Республике Вооружёнными силами России, заявила, что командование ВСУ приняло «стратегическое» решение отвести войска с целью сохранения артиллерии и боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии под контроль российских военных территории города. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что отступить из Авдеевки удалось только отдельным разрозненным подразделениям ВСУ, которые при бегстве с позиций оставили вооружение и военную технику. 19 февраля в Минобороны заявили о полном освобождении территории Авдеевского коксохимического завода.