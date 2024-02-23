Москва, 23 февраля, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Самый крупный по мощности взрыв в этом солнечном цикле зарегистрировали на Солнце космические мониторы в ночь на 23 февраля в период между 01:00 и 02:00 мск. Он завершился в 01:43. Об этом сообщила на сайте Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Михаил Терещенко/ТАСС

Уточняется, что зарегистрированные потоки излучения от звезды составили около одного киловатта на квадратный километр, это в два-три раза ниже рекордных уровней в современной истории.

«Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является, таким образом, наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности», — говорится в сообщении.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН) Вспышка X6.4 от 23 февраля 2024 года в разных спектральных диапазонах

По данным лаборатории, новогодняя вспышка 1 января 2023 года, до этого считавшаяся крупнейшей, теперь считается второй по силе.

«На Солнце в настоящий момент происходит один из наиболее сильных в современной истории всплесков активности. Менее чем за 24 часа произошло три вспышки высшего балла X, включая вспышку, случавшуюся сегодня ночью», — отмечается в сообщении.

Произошедший на Солнце взрыв, согласно наблюдениям, зарегистрировали в опасной близости от линии Солнце — Земля, что делает весьма значительной вероятность удара по планете, добавляется в сообщении.

Солнечный цикл длится около 12 лет, в ходе него солнечная активность может снижаться или усиливаться.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили о двух мощных вспышках на Солнце за менее чем 12 часов. Отмечалось, что последний раз подобное явление наблюдалось семь лет назад и произошедшее говорит о переходе Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности.

В Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики 9 февраля сообщили о солнечной вспышке самого высокого класса. По данным учёных, она происходила в течение 38 минут с нарушением коротковолновой радиосвязи.