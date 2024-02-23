Вашингтон, 23 февраля, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Американский частный аппарат Nova-C совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны, сообщила Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Трансляция полёта велась на сайте этого агентства.

Руководитель полёта отметил, что специалисты получают сигнал с аппарата. Глава NASA Билл Нельсон уже назвал миссию триумфальной.

Он поздравил с возвращением США на поверхность Луны компанию Intuitive Machines, которая разрабатывала модуль, и фирму SpaceX, которая управляла запуском аппарата с Земли.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января стало известно, что США запустили в космос ракету, на которой находились человеческие останки. В аппарат поместили капсулы от ритуальной компании Celestis.

Ракета вывела в космос останки сценариста сериала «Звездный путь» Джина Родденберри, его жены Маджел Барретт, а также актёров Дефореста Келли, Нишель Николс и Джеймса Духана. Кроме того, в капсулы поместили волосы экс-президентов США Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди.