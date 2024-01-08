Вашингтон, 8 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. На борту американской ракеты Vulcan, которая стартовала к Луне с космодрома на мысе Канаверал, находились человеческие останки, сообщила 8 января газета The New York Times.

dpa Fotografen/Global Look Press Джон Кеннеди

В материале говорится, что на космическом корабле находятся капсулы от ритуальной компании Celestis, которая предоставляет услуги по отправке праха или ДНК землян в космос. Так, в двух контейнерах размером с ящик с инструментами, прикрепленных к верхней ступени ракеты Vulcan, находятся небольшие цилиндрические капсулы.

В них лежат останки сценариста сериала «Звездный путь» Джина Родденберри, его жены Маджел Барретт и трёх актеров: Дефореста Келли, Нишель Николс и Джеймса Духана. Помимо этого, на Луну отправили волосы трёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди.

Отправка останков вызвала протест со стороны лидеров племени навахо, которые считают Луну священным местом, а доставку туда человеческих останков — осквернением. Представители племени даже попросили Белый дом отложить запуск для обсуждения этого вопроса.

Ракета Vulcan стартовала рано утром 8 января с мыса Канаверал, штат Флорида, отправив роботизированный космический корабль к поверхности Луны. При этом ни один американский космический аппарат не совершал мягкую посадку на Луну с 1972 года.

Для United Launch Alliance, совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin, успешный запуск ракеты Vulcan имел решающее значение. Vulcan стал первой из нескольких новых ракет, которые могут ослабить нынешнее доминирование на рынке компании Илона Маска SpaceX.

Как сообщало 8 января ИА Регнум, ракета Vulcan с аппаратом Peregrine, оснащенным пятью исследовательскими инструментами NASA, совершит посадку на Луну 23 февраля. Научными задачами миссии станут изучение экзосферы спутника Земли, тепловых свойств и содержания водорода в лунном реголите, магнитных полей и радиационной обстановки. На поверхность Луны также доставят инфракрасный и нейронный спектрометры, инструмент для измерения уровня радиации.