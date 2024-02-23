Кито, 23 февраля, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Причину отказа от передачи старого советского вооружения Соединённым Штатам объяснил президент Эквадора Даниэль Нобоа 22 февраля в интервью испаноязычному телеканалу CNN.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

Как заверил глава Эквадора, он не имел понятия о планах Белого дома по поводу дальнейшей судьбы старой военной техники из Эквадора, которую Нобоа назвал «металлоломом».

«К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине, а мы не хотим быть частью этого», — пояснил Нобоа.

Эквадорский лидер указал, что Россия оказалась права насчёт планов США, и повторил, что Эквадор не собирается принимать участие в передаче третьей стороне вооружений, которые затем окажутся на Украине. Нобоа напомнил, что Москва и Кито являются давними торговыми партнёрами и власти латиноамериканской страны не хотят нарушать международные договоры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Эквадора приняли решение не отправлять вооружение и военную технику на Украину, в страну, участвующую в международном военном конфликте.

Нобоа в начале января заявил о намерении обменять старую советскую технику на новое оборудование стоимостью 200 млн долларов. В частности, речь шла о советских вертолётах Ми-171Е и переносном зенитном ракетном комплексе (ПЗРК) «Игла». При этом передача военной техники третьим странам запрещена условиями контрактов.

В МИД России назвали решение Кито передать США российскую технику опрометчивым, принятым под давлением заинтересованных лиц. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан 17 февраля заявил, что Кито отменяет своё решение о поставке российской техники в США.