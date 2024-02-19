Кито, 19 февраля, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Власти Эквадора принял решение не отправлять вооружение Украине. Соответствующее заявление сделала 19 февраля министр иностранных дел страны Габриэла Соммерфелд в ходе заседания комиссии парламента, трансляция которого шла на её странице в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как пояснила Соммерфельд, президент Эквадора Даниэль Нобоа дал чёткое указание не отправлять вооружение и военную технику в страну, участвующую в международном военном конфликте.

Глава МИД Эквадора подчеркнула, что страна выступает за «мирное решение конфликтов».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан, Эквадор отменяет своё решение о поставке российской техники в США.

В январе глава Эквадора Нобоа обещал передать США старую российскую и украинскую технику в обмен на новое оборудование стоимостью 200 млн долларов. В частности, речь шла о советских вертолётах Ми-171Е и переносном зенитном ракетном комплексе (ПЗРК) «Игла».

В МИД России назвали решение Кито передать США российскую технику опрометчивым, принятым под давлением заинтересованных лиц.