Вашингтон, 23 февраля, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в зоне специальной военной операции редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе американского танка Abrams, написал в своей статье для журнала Forbes обозреватель Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Автор публикации уточнил, что указанную боевую машину украинские военные потеряли впервые и это произошло под Авдеевкой (ДНР). Экс отмечает, что Украина ранее «тайно» получила от США несколько единиц M1150.

Он назвал уничтоженную бронемашину особенно болезненной потерей для ВСУ. Обозреватель пояснил, что речь якобы идёт о наиболее защищенном и универсальном типе машин в мире, используемых для прорыва обороны.

Экс сообщил, что M1150 принадлежала 47-й механизированной бригаде украинской армии, которая имеет на вооружении наиболее современную западную военную технику. Он напомнил, что летом 2023 года это подразделение потеряло три инженерные бронемашины Leopard 2R во время неудачного наступления ВСУ в Запорожской области. При этом Украина получили от Финляндии шесть единиц такой техники.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября военный эксперт Борис Рожин проинформировал, что на купянском направлении заметили американский танк Abrams, который обнаружили в зоне спецоперации впервые. Он уточнил, что боевую машину засекли при выезде из леса.

16 февраля журнал Military Watch Magazine написал о том, что российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят Abrams по ряду показателей. Авторы статьи отметили, что Т-80БВМ имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, а также орудие более крупного калибра и мощный газотурбинный двигатель.