Москва, 26 ноября, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что на купянском направлении был замечен американский танк Abrams.

Matthias Merz/Global Look Press

«Абрамс» высунулся из леса. Как утверждают, на купянском направлении. Охота началась», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства. 17 июня Путин заявил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как и горят немецкие танки Leopard.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отмечал, что танки Abrams не сыграют существенной роли на поле боя, так как Соединённые Штаты Америки передали Украине недостаточное количество таких боевых машин.

Ранее о том, что американские танки Abrams не способны изменить ход конфликта на Украине, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стефану Гарднеру. По его словам, Вооружённые силы России успешно подрывают каждую боевую машину, приближающуюся к оборонительной линии.