Ереван, 13 февраля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. В Армении число погибших военных в результате обстрела со стороны Азербайджана увеличилось до четырёх. Об этом 13 февраля сообщили в Министерстве обороны Армении.

AP/TASS

Ранее сообщалось о двух погибших.

«13 февраля в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область), с армянской стороны четверо погибших и один раненый», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана заявила, что провела на границе военную операцию в ответ на обстрел со стороны Армении.

Там добавили, что в результате операции был полностью разрушен боевой пост ВС Армении возле населённого пункта, откуда 12 февраля, по данным Госпогранслужбы Азербайджана, «армянские военные обстреляли позиции войск государственной пограничной службы республики».

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Азербайджана на участке Неркин-Ханда Сюникской области есть погибшие.

Позже, утром 13 февраля, минобороны Армении сообщило, что по состоянию на 09:30 азербайджанские ВС прекратили огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханда.