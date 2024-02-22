Москва, 22 февраля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Угнавшего на Украину российский военный вертолёт Ми-8 лётчика Максима Кузьминова могли «убрать» киевские власти. Такое предположение 22 февраля высказал отец убитого пилота.

Кадр из видео Максим Кузьминов

Как отметил беседе с RT отец Кузьминова, предателей не уважает ни одна из сторон конфликта, а потому их рано или поздно ликвидируют.

«Если человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать… Поэтому они же (Украина. — Прим. ред.), наверное, сами убрали его», — сказал он.

Отец перебежчика также заметил, что какую-то роль в предательстве Кузьминова могла сыграть его мать, завербованная за границей.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля испанская газета ABC сообщила об обнаружении тела угнавшего в 2023 году российский военный вертолёт Кузьминова с по меньшей мере шестью пулевыми ранениями в городе Вильяхойоса в провинции Аликанте. Отмечалось, что у мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками в последнее время. По информации издания, полиция в том числе рассматривала версию о том, что таким образом украинские спецслужбы устранили неудобного свидетеля.

Сестра погибшего по вине перебежчика российского лётчика вертолёта Ми-8 Хушбахта Турсунова 21 февраля заявила, что предатель получил не мучительную, а лёгкую смерть. Она отметила, что Кузьминов дружил с её братом, а потому прощать такие поступки нельзя.

Кузьминов угнал вертолёт на Украину 9 августа 2023 года. Находившихся с ним на борту и не знавших о его планах штурмана Турсунова и бортмеханика Никиту Кирьянова расстреляли после приземления. Предатель получил вознаграждение в размере $500 тысяч от Киева за свои действия. ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене.