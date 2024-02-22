Мелитополь, 22 февраля, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Тайник с боеприпасами и иностранными документами нашли 22 февраля в городе Мелитополе Запорожской области во время оперативных мероприятий сотрудники военной полиции.

Алексей Коновалов/ТАСС

По информации «РИА Новости», документ, как предполагается, польского образца обнаружили вместе с медкнижками бойцов украинских войск в одном из заброшенных городских зданий, после чего его передали в соответствующие структуры для уточнения подробностей.

По словам командира взвода батальона военной полиции с позывным Азот, во время отработки полученных при оперативной работе данных военные полицейские получили координаты здания, где, предположительно, находился тайник.

«При зачистке помещений здания был выявлен схрон, состоящий из четырёх гранат Ф-1, ручного гранатомёта и боеприпасов к стрелковому оружию», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армии России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в конце января в Мелитополе нашли тайник ВСУ с токсическим химикатом — аналогом боевого отравляющего вещества «Би-Зет». Это отравляющее вещество психотропного действия, внесённое в список токсичных химикатов Конвенции о запрещении разработки, производства, применения и накопления химического оружия.

В пресс-службе УФСБ по ДНР 13 февраля заявили об обнаружении секретных документов украинских спецслужб и заминированного схрона с оружием в Мариуполе. В тайнике были гранатомёт, пулемёт и автомат, а также документы СБУ под грифом «секретно», которые направили на исследование.