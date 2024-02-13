Мариуполь, ДНР, 13 февраля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Секретные документы украинских спецслужб и заминированный тайник с оружием обнаружены в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.

Https://62.мвд.рф/ Оружие из тайника

Силовики нашли заминированный схрон, где находились гранатомёт, пулемёт и автомат, а также документы СБУ под грифом «секретно». Их направили на исследование.

«Проводятся дополнительные проверки», — добавили в УФСБ.

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Как сообщало ИА Регнум, тайник с иностранным оружием нашли в Артёмовском районе ДНР сотрудники ФСБ и Росгвардии.

Тайник предназначался для украинских диверсионных групп. В нём находились противотанковые гранатомёты производства Польши и Чехии, противотанковые и противопехотные мины, взрыватели.

Тайник уничтожили, так как сапёры выявили признаки его минирования.

В декабре сотрудники ФСБ нашли на территории ДНР в Волновахском районе тайник с секретной документацией СБУ. В тайнике находились документы с информацией о людях, участвующих в деятельности СБУ.