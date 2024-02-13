В Мариуполе обнаружили секретную документацию СБУ и схрон с оружием
Мариуполь, ДНР, 13 февраля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Секретные документы украинских спецслужб и заминированный тайник с оружием обнаружены в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.
Силовики нашли заминированный схрон, где находились гранатомёт, пулемёт и автомат, а также документы СБУ под грифом «секретно». Их направили на исследование.
«Проводятся дополнительные проверки», — добавили в УФСБ.
Как сообщало ИА Регнум, тайник с иностранным оружием нашли в Артёмовском районе ДНР сотрудники ФСБ и Росгвардии.
Тайник предназначался для украинских диверсионных групп. В нём находились противотанковые гранатомёты производства Польши и Чехии, противотанковые и противопехотные мины, взрыватели.
Тайник уничтожили, так как сапёры выявили признаки его минирования.
В декабре сотрудники ФСБ нашли на территории ДНР в Волновахском районе тайник с секретной документацией СБУ. В тайнике находились документы с информацией о людях, участвующих в деятельности СБУ.