Москва, 21 февраля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. По предварительной оценке Банка России, у Qiwi-банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан, сообщили 21 февраля в регуляторе.

Донат Сорокин/ТАСС

«Возврат средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества», — говорится в сообщении.

В Банке России также заявили, что Qiwi-банк проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг.

Ранее, 21 февраля, стало известно, что Qiwi-банк закрыл офисы после отзыва лицензии ЦБ. Пополнение Qiwi-кошельков и перевод средств с них стал невозможен.

Решение регулятор принял в связи с нарушением банка федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Кроме того, после отзыва лицензии перестали работать платёжные терминалы QIWI в Москве, а также платежные сервисы группы Qiwi.

Регулятор неоднократно применял меры к кредитной организации, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Однако банк не принял меры для снижения рисков, включая переводы денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

Московская биржа 21 февраля перевела торги ценными бумагами Qiwi в режим дискретного аукциона. Стоимость акций банка упала почти на 25%.