Донецк, 21 февраля, 2024, 21:59 — ИА Регнум. ВСУ 21 февраля нанесли удар по Республиканской клинической больнице имени М. И. Калинина в центре Донецка, сообщил ТАСС, ссылаясь на оперативные службы ДНР.

Валентин Спринчак/ТАСС

«ВСУ нанесли прицельный удар по седьмому корпусу больницы имени Калинина, есть повреждения, ранена сотрудница», — сообщил собеседник журналистам.

Он предположил, что здание атаковали ракетами из РСЗО HIMARS, так как при ударе пробило два этажа. И. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил журналистам, что медучреждение продолжит работать в плановом режиме, несмотря на удар. Он добавил, что пострадавшей женщине оказывают всю необходимую помощь, угроз её жизни нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ударе ВСУ по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В результате атаки погибла женщина 1955 года рождения, пятеро человек получили ранения. Взрывом повредило три жилых дома, административное здание, детский сад, магазины и торговые точки.

После этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о новом ударе украинских боевиков по городу. В Куйбышевском районе пострадала женщина 1988 года рождения. Также ВСУ повредили здание дошкольного учебного заведения и два многоквартирных дома.