Донецк, 20 февраля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Мирная жительница 1988 года рождения получила ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинской армии, сообщил 20 февраля глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

ИА Регнум Последствия обстрела Донецка 20.02.2024 г.

«В результате варварского обстрела украинскими нацистами Куйбышевского района ранения получила женщина 1988 года рождения», — сообщил мэр.

Градоначальник уточнил, что в результате украинского обстрела получили повреждения здание дошкольного учебного заведения на улице Степаненко и два многоквартирных жилых дома. Осколками посекло фасады, кровли, газопровод, пострадало остекление окон.

ИА Регнум Последствия обстрела Донецка 20.02.2024 г.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, погибла мирная жительница 1955 года рождения и пять человек получили ранения.

По данным Кулемзина, повреждение получило здание общежития на проспекте Панфилова — остекление и трубы центрального отопления, на улице осколками посекло четыре автомобиля.

По информации СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), Донецк ВСУ обстреляли со стороны Карловки. По Куйбышевскому району выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 мм, по Киевскому — два боеприпаса.