Донецк, 20 февраля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. При обстреле Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погибла местная жительница. Об этом 20 февраля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

ИА Регнум

«Сегодня противник обстрелял Киевский район Донецка, в результате чего погибла женщина 1955 года рождения», ― написал он в Telegram-канале.

Пушилин также сообщил о пяти пострадавших. Они получили ранения различной степени тяжести, медики оказывают им помощь.

Также в результате обстрела повреждения получили три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты. Глава ДНР уточнил, что всего зафиксировали пять обстрелов. Украинские военные выпустили по городу 31 боеприпас.

«Применялась реактивная артиллерия калибра 122 мм, ствольная артиллерия калибра 155 мм», ― добавил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка. Помимо этого украинские военные обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.

На следующий день украинские войска выпустили 20 ракет из установок реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому району Донецка. ВСУ обстреливали город со стороны Карловки. В СЦКК о последствиях обстрела не сообщили.