Пало-Альто, США, 21 февраля, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Компания Tesla уступила статус самого дорогого бренда авто в мире. Концерн американского бизнесмена Илона Маска уступил первое место Mercedes-Benz. Об этом сообщило международное аналитическое агентство Brand Finance.

dpa/picture-alliance/TASS

В своём докладе агентство указало, что падение стоимости Tesla произошло на фоне скандалов вокруг владельца. Они повлияли на репутацию производителя, из-за чего цена компании снизилась на 12%. Теперь она составила $58,3 млрд.

У немецкого автопроизводителя показатели, наоборот, выросли. Стоимость Mercedes-Benz выросла на 1% и составила $59,4 млрд.

Директор Brand Finance в Азиатско-Тихоокеанском регионе Алекс Хейг выразил мнение, что, несмотря на падение в рейтинге, Tesla останется показательным примером для роста других автопроизводителей.

«Снижение стоимости Tesla становится еще более очевидным, если учесть, что автомобильная промышленность все больше ориентируется на электромобили. Однако сила бренда сохраняется, что указывает на устойчивость основной идентичности компании», — отметил Хейг.

В китайском автомобильном секторе тоже есть рост, подчеркнули в агентстве. Самый дорогой автомобильный бренд BYD вырос в стоимости на 20%. Его цена достигла $12,1 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, американская компания Tesla приостановит производство автомобилей на предприятии под Берлином из-за дефицита комплектующих, возникшего в связи с транспортными проблемами в Красном море. Об этом сообщило 12 января агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.

В сообщении уточнялось, что из-за нападений в Красном море грузовые потоки переориентировались на маршрут, проходящий через мыс Доброй Надежды в ЮАР. Это обстоятельство увеличило продолжительность пути и создало разрыв в цепочках поставок.

Производство на фабрике Tesla в ФРГ планировали прекратить на период с 29 января по 11 февраля.