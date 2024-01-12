Берлин, 12 января, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Американская компания Tesla приостановит производство автомобилей на своём предприятии под Берлином из-за дефицита комплектующих, возникшего в связи транспортными проблемами в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.

Bill Dickinson Tesla

В тексте говорится, что из-за нападений в Красном море грузовые потоки переориентировались на маршрут, проходящий через мыс Доброй Надежды. Это обстоятельство увеличивает продолжительность пути и создает разрыв в цепочках поставок.

Производство на фабрике Tesla в ФРГ прекратится на период с 29 января по 11 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января датская компания Maersk, которая предоставляет услуги морских перевозок, приостановила на неопределённый срок передвижение своих судов в Красном море. Такое решение организация приняла после инцидента с судном Maersk Hangzhou, произошедшем в этом регионе 30 декабря.

19 декабря Bloomberg проинформировало, что танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) стали отклоняться от маршрутов через Красное море из-за опасности нападения со стороны йеменских мятежников из движения «Ансар Алла» (хуситы).